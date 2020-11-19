Названы четыре самых ранних симптома коронавируса

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи назвали четыре слабовыраженных симптома, которые могут сигнализировать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Daily Express.

Издание на основе 36 научных исследований информирует, что одним из симптомов заражения коронавирусом нового типа, могут быть проблемы с желудком - тошнота, рвота, диарея, потеря аппетита. Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но врачи советуют обратить на них внимание.

Еще одним признаком коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит. Как отмечает Американская академия офтальмологии, этот симптом возникает примерно у 1-3% людей, у которых впоследствии диагностируют заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Предвестником COVID-19, как заключили ученые Имперского колледжа Лондона, могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.

В качестве четвертого раннего симптома коронавируса издание считает повышенную утомляемость. Исследователи в ирландском Тринити-колледже пришли к выводу, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на COVID-19. Она может сохраняться у них 10 недель после выздоровления.-0-