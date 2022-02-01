Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские ученые назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма омикрон коронавируса BA.2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

При обнаружении перечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус. Если результат теста положительный, то необходимо уйти на пятидневную самоизоляцию, отмечает газета.

21 января медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с еще более высокой скоростью. Тогда сообщалось, что в стране зафиксировали 426 случаев инфицирования новым штаммом, из них 146 приходятся на Лондон, еще 97 случаев - на регион Юго-Восточная Англия.

Отмечалось, что впервые заражение разновидностью BA.2 произошло в Великобритании 6 декабря 2021 года. На этом фоне штамму был присвоен статус "изучаемый вариант". Если рост заболеваемости продолжится, то BA.2 рискует быть классифицирован как "вызывающий беспокойство вариант", к этой категории в королевстве относятся штаммы омикрон, дельта, альфа, гамма и бета.-0-