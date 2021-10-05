Названы лауреаты Нобелевской премии - 2021 по физике

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателями Нобелевской премии 2021 года по физике стали Клаус Хассельман, Сюкуро Манабэ и Джорджо Паризи за модель климата земли, а также изучение физических систем. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Джорджо Паризи обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных сложных материалах. "Его открытия являются одними из самых важных вкладов в теорию сложных систем", - говорится в пресс-релизе.

Клаус Хассельман создал модель, которая связывает воедино погоду и климат. Разработанные им методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа в результате деятельности человека.

Сюкуро Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей.

Нобелевская премия 2020 года по физике была присуждена Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гез. Роджер Пенроуз изобрел гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Райнхард Генцель и Андреа Гез открыли сверхмассивный невидимый объект, который управляет орбитами звезд в центре Млечного Пути.

Всего с 1901-го по 2020 год были присуждены 114 Нобелевских премий по физике. Один человек, американский ученый Джон Бардин, был удостоен Нобелевской премии по физике дважды. Самым юным лауреатом Нобелевской премии по физике за всю историю стал австралиец Уильям Лоуренс Брэгг: он был удостоен престижной награды в 25-летнем возрасте (1915 год). Самый пожилой лауреат - американский физик Артур Эшкин: на момент награждения ему было 96 лет.

6 октября станет известен лауреат Нобелевской премии по химии, 7 октября - по литературе, а 8 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 11 октября.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Второй год подряд из-за пандемии церемония награждения состоится онлайн. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-