Названы номинанты на звание "Лучший автомобиль Европы"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жюри ежегодного конкурса "Европейский автомобиль года 2020" (Car of the Year 2020) объявило претендентов на звание лучшей автоновинки Европы, пишет Motor.

В список финалистов вошли семь моделей: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Corolla, Porsche Taycan и Tesla Model 3.

В жюри, которое занималось отбором машин, вошли 60 автомобильных экспертов из 23 европейских стран.

Победитель будет назван в марте 2020 года на Женевском автосалоне.-0-