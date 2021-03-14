Названы основные версии крушения Ан-26 в Казахстане

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алматы - погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Алматы".

"Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности. Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор", - говорится в сообщении.

По словам пилота-инструктора Андрея Будникова, которые приводит телеканал "Хабар 24", эти три версии традиционно рассматриваются в случае авиационных происшествий.

Военно-транспортный самолет Ан-26, принадлежащий Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, следовал по маршруту Нур-Султан - Алматы, когда потерпел крушение в аэропорту Алматы. На борту находились шесть человек. Четверо военнослужащих погибли, за жизни двоих выживших борются врачи.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин крушения Ан-26.-0-