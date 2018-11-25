Не менее 100 человек ранены в Алеппо при обстреле снарядами с хлором

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 100 человек получили ранения в Алеппо во время обстрела боевиками жилых кварталов снарядами с хлором, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра". Снаряды выпущены по кварталам близ линии соприкосновения сирийской армии.

По данным ТАСС, для помощи пострадавшим прибыли военные химики из России. Химическое поражение получили 46 человек, в том числе восемь детей. Все они доставлены в больницы Алеппо, где им оказали медицинскую помощь.-0-