Не менее 11 человек пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Нур-Султане

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек были доставлены в больницы после столкновения грузовика и микроавтобуса в столице Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Грузовик столкнулся с микроавтобусом на проспекте Тлендиева. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом. Начато расследование, назначены необходимые экспертизы.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.-0-