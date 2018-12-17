Не менее 40 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Японии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара, которые произошли 16 декабря в кафе на севере Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Взрыв прогремел в городе Саппоро. В результате происшествия пострадал по крайней мере 41 человек. Все они госпитализированы, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.
Пожарные ликвидировали пожар, но здание кафе полностью обрушилось. О причинах взрыва на данный момент не сообщается. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.-0-
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