Не менее 40 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Японии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара, которые произошли 16 декабря в кафе на севере Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Взрыв прогремел в городе Саппоро. В результате происшествия пострадал по крайней мере 41 человек. Все они госпитализированы, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

Пожарные ликвидировали пожар, но здание кафе полностью обрушилось. О причинах взрыва на данный момент не сообщается. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.-0-