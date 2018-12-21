Не менее пяти человек погибли при взрыве на шахте в Чехии

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего вечером 20 декабря на угольной шахте СSM (аббревиатура прежнего названия - шахта имени Чехословацкого союза молодежи) вблизи города Карвина на северо-востоке Чехии, сообщает ТАСС.

"На одном из северных участков подземных туннелей шахты в 17.17 по среднеевропейскому времени произошел взрыв накопившегося метана", - сказал представитель дирекции шахты Иво Челеховский.

По его словам, жертвами трагедии стали польские шахтеры, работавшие по найму в Чехии. Еще восемь шахтеров, также граждане Польши, числятся без вести пропавшими. В шахте работают спасатели, разбирающие завалы породы, под которыми могут находиться люди.-0-