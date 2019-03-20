Нефтяной танкер загорелся у побережья Республики Корея: погибли 2 моряка

20 марта, Йосу /БЕЛТА - Ренхап/. У побережья Республики Корея в результате пожара, вспыхнувшего на нефтяном танкере, два человека погибли и один получил ранения.

Согласно данным береговой охраны, танкер загорелся около 5.40 по местному времени в 5 км от острова Одонг провинции Чолла-Намдо.

Двое погибших были обнаружены в капитанской рубке. Старший механик судна был отправлен в больницу с ожогами. Остальные члены экипажа не пострадали. Всего на борту находились шесть человек.

Пожар удалось потушить в течение четырех часов.

Судно, направлявшееся в Пусан, перевозило около 10 тыс. т бункерного топлива и тяжелой нефти.

Ведется расследование причин инцидента.-0-