Нефтяной танкер загорелся у побережья Республики Корея: погибли 2 моряка

20 марта, Йосу /БЕЛТА - Ренхап/. У побережья Республики Корея в результате пожара, вспыхнувшего на нефтяном танкере, два человека погибли и один получил ранения.
Согласно данным береговой охраны, танкер загорелся около 5.40 по местному времени в 5 км от острова Одонг провинции Чолла-Намдо.
Двое погибших были обнаружены в капитанской рубке. Старший механик судна был отправлен в больницу с ожогами. Остальные члены экипажа не пострадали. Всего на борту находились шесть человек.
Пожар удалось потушить в течение четырех часов.
Судно, направлявшееся в Пусан, перевозило около 10 тыс. т бункерного топлива и тяжелой нефти.
Ведется расследование причин инцидента.-0-
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