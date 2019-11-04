Неизвестные открыли огонь на авторынке в Мексике, погибли 5 человек

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа неизвестных 3 ноября открыла огонь по продавцам на авторынке в городе Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики. В результате трагедии по меньшей мере пять человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Televisa.

Нападавшие скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Власти расследуют обстоятельства и причины случившегося. По одной из версий, за атакой может стоять одно из преступных сообществ, орудующих в регионе.

Жертвами насилия в Мексике с января по сентябрь 2019 года стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.-0-