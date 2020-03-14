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14 марта 2020, 18:09

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех российских самолетов

Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех российских самолетов, которые уже находились в полете. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах РФ.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник сообщил о минировании четвертого самолета. "После вылета самолета из Новосибирска поступило анонимное сообщение о его минировании. Экипаж принял решение не менять курс, борт следует в Шереметьево", - сказал источник. Посадка ожидается около 18.30 по московскому времени.

Борт Москва - Челябинск совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, она прошла штатно. Самолет, следовавший в Тюмень, без происшествий приземлился в пункте назначения. Сейчас его осматривают сотрудники правоохранительных органов. Борт Иркутск - Москва следует в Шереметьево. Полет проходит в штатном режиме.

За последнюю неделю неизвестные "заминировали" 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.-0-

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