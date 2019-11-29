Неизвестный с ножом ранил несколько человек в Лондоне

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская полиция задержала виновника инцидента на Лондонском мосту, в результате которого получили ранение несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

"Мужчина задержан полицией. По нашим сведениям, несколько человек ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители прибыли на мост из-за сообщения о том, что вооруженный ножом неизвестный напал на людей. Район вокруг моста оцеплен полицией, на место прибыли несколько машин скорой помощи.

Станция метро London Bridge закрыта.

Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. "Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт", - сказал глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу. Он добавил, что нападавший был застрелен полицейскими. Расследование продолжается.-0-