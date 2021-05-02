Неизвестный устроил стрельбу в Новом Орлеане

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек стал жертвой стрельбы в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал ABC.

Происшествие случилось в городе Новый Орлеан на перекрестке двух улиц города. Незамедлительно на место инцидента прибыла полиция для проверки поступившей информации о нападении с использованием огнестрельного оружия. Позже стало известно о еще двух пострадавших, доставленных в больницу с огнестрельными ранениями. Причина стрельбы уточняется, устанавливается личность стрелявшего. Следственная группа начала сбор улик и сведений о происшествии.-0-