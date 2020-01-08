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08 января 2020, 13:53

Некоторые авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком

Фото из архива
Фото из архива

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые международные авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком в связи с обострением ситуации в регионе.

Как сообщает Reuters, о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Ирака и Ирана заявили представители авиакомпаний Air France и Lufthansa. "Планы полетов корректируются в режиме реального времени, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности полетов", - говорится в заявлении Air France.

Аналогичные шаги предприняли и другие авиакомпании, в частности, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, Air Astana, нидерландская KLM.

О планах изменить маршруты рейсов, которые проходят над территорией Ирана, также сообщили компании "Уральские авиалинии" и S7. По данным ТАСС, Росавиация в целях безопасности рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

В ночь на 8 января иранские военные нанесли авиаудары по нескольким американским военным объектам в Ираке. По данным пресс-службы КСИР (элитные части ВС Ирана), такие меры предприняты в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что в результате авиаударов погибли по меньшей мере 80 американских солдат, а также были повреждены вертолеты, беспилотники и другое оборудование на авиабазе США Айн аль-Асад. Американские власти пока не подтвердили эту информацию.-0-

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