Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Непала возобновили выдачу разрешений на восхождение на гору Эверест спустя четыре месяца после прекращения оформления туристических виз, сообщает ТАСС.

"С настоящего момента горы открыты для альпинистов, департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня", - сказала глава туристического департамента министерства культуры, туризма и гражданской авиации Непала Мира Ачарья.

Спортсменам доступны 414 пиков. В этом году осенью получение разрешения на восхождение на Джомолунгму по обычному маршруту обойдется в $5 тыс.

Для постепенного восстановления туристической отрасли правительство разрешило отелям и ресторанам возобновить работу.

Ранее сообщалось, что непальские власти возобновят международное авиасообщение с 17 августа. По текущим правилам прибывающие отправляются на 2-недельный карантин. Однако медицинский протокол, который будет применяться к туристам, все еще обсуждается.

Правительство перестало выдавать разрешения на восхождение 14 марта из-за пандемии коронавируса, что привело к отмене всех экспедиций на Эверест с марта по май. На данный момент в Непале выявлено свыше 19,5 тыс. случаев заражения при 52 летальных исходах.

В целом Непал получает свыше $4 млн ежегодно, взимая плату с альпинистов.-0-