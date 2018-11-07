Несовершеннолетние в Австралии захватили здание колонии

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии подростки в центре содержания несовершеннолетних правонарушителей имени Дона Дейла напали на двух сотрудников колонии.
Как сообщает телеканал Sky News, здание центра захвачено малолетними преступниками. Они вооружены ножами и огнеопасными веществами. В ходе беспорядков один из объектов центра загорелся, возник пожар.
По информации телеканала SBS, волнения в колонии начались вечером. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось договориться с бунтующими заключенными. Предпринимается попытка штурма здания.-0-
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