Нидерланды планируют снять практически все коронавирусные ограничения с 25 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Нидерландов планирует снять практически все коронавирусные ограничения с 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Действующими останутся только основные рекомендации - отказаться от рукопожатий, соблюдать основные правила гигиены, проветривать помещения.

С 18 февраля время закрытия кафе, баров и ресторанов, а также культурно-развлекательных учреждений будет изменено с 22:00 до 01:00, а еще через неделю все заведения смогут вернуться к обычному режиму работу, который был до пандемии.

Отменяют и санитарные пропуска, однако не исключается возобновление их использования в ситуациях, где они могут пригодиться. Они сохранятся для путешествий за границу. На крупных массовых мероприятиях начнет действовать система 1G, при которой допуск будет разрешаться только с негативным результатом теста на коронавирус.

Решение правительства связано с тем, что пандемия больше не создает большого давления на систему здравоохранения.-0-