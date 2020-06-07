Низкий уровень эпидемической угрозы объявлен во всех регионах Китая

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северо-восточной китайской провинции Цзилинь сегодня объявили о понижении уровня эпидемической угрозы общественному здравоохранению со среднего до низкого. После этого в стране нет ни одного региона с высоким или средним уровнем угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на властей региона.

"С 7 июня уровень угрозы в районе Фэнмань города Цзилинь понижен с высокого до низкого. В районах Чанъи и Чуаньин он скорректирован со среднего на низкий", - указывается в заявлении властей региона.

До этого с момента начала эпидемии коронавируса нового типа низкий уровень угрозы во всех регионах Китая объявляли в начале мая. 30 апреля последними уровень угрозы с высокого на низкий понизили муниципальные власти Пекина, а 7 мая со среднего на низкий - власти города Муданьцзян (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). В тот период власти КНР заявили, что страна является зоной с низким уровнем эпидемической угрозы. Однако после этого в городском уезде Чулань в провинции Цзилинь зафиксировали новую локальную вспышку распространения инфекции, а 9 мая всплеск заболевания был зарегистрирован в Ухане.

За прошлые сутки в Китае сообщили о шести новых случаях коронавируса (пять из них ввозные) и пяти бессимптомных носителях заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли.-0-