Нью-Йорк возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-Йорк занял первое место в рейтинге финансовых центров мира (The Global Financial Centres Index), сообщается на сайте британской аналитической компании Z/Yen Group .

В первую тройку вошли также Лондон и Гонконг, за ними следуют Сингапур, Шанхай, Токио и Пекин. Впервые в десятку лидеров попали Дубай, Шэньчжэнь и Сидней, вытеснив Торонто, Цюрих и Франкфурт. Города Азиатско-Тихоокеанского региона занимают семь из десяти ведущих мест в рейтинге, что свидетельствует о высоких показателях их развития в последние годы.

Лондон и Нью-Йорк давно соперничают за первое место среди мировых финансовых центров. Однако британская столица потеряла лидерство в связи с решением Великобритании покинуть Евросоюз. После завершения процедуры Brexit банки и страховые компании, базирующиеся в Лондоне, могут потерять доступ к ЕС - крупнейшему в мире торговому блоку.-0-