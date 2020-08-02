Новая экспедиция отправится к МКС в октябре

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая экспедиция отправится к Международной космической станции в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос".
Планируется, что в конце сентября участники новой экспедиции отправятся на Байконур для предполетной подготовки. "Старт пилотируемого корабля "Союз МС-17" запланирован на октябрь", - отметили в пресс-службе.
В основной состав новой экспедиции входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублеры - российские космонавты Олег Новицкий (уроженец Беларуси), Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай.
Сейчас экипажи завершают тренировки в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК).-0-