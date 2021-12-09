Новая Зеландия намерена стать свободной от курения страной

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Новой Зеландии введут закон, который запретит продажу табака молодому поколению, сообщает портал Axios.
"Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, будет невозможно когда-либо законно купить табак", - сказала заместитель главы Минздрава Айши Верралл. По ее словам, курение является основной причиной смертности в Новой Зеландии, а рак обнаруживается у каждого четвертого курильщика.
Новый закон позволит Новой Зеландии стать страной, которая сможет избавиться от табачной продукции.
Законопроект представят в 2022 году в парламенте, где Лейбористская партия премьера страны имеет однопартийное большинство. Таким образом, в следующем году, согласно плану, вступит в силу правило касательно возраста покупателей сигарет.
Также отмечается, что количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, будет сокращено примерно с 8 тыс. до менее 500.-0-