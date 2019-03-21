Новая Зеландия вводит запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая Зеландия ввела сегодня запрет на оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок в соответствии с новыми жесткими изменениями в закон об обороте оружия. Об изменениях, внесенных в закон в связи с терактом в новозеландском Крайстчерче, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, сообщает Reuters .

"Теперь, через шесть дней после террористической атаки, мы объявляем о запрете использования всех полуавтоматических и штурмовых винтовок военного образца в Новой Зеландии", - заявила Джасинда Ардерн. Премьер-министр рассказала, что новый закон будет принят, предположительно, к 11 апреля, также будет разработана схема выкупа у населения ранее приобретенного оружия. На программу выкупа будет потрачено около $138 млн.

15 марта было совершено нападение на две мечети, расположенные в новозеландском городе Крайстчерче. Вооруженные люди ворвались в мечети после дневной молитвы и заблокировали входные двери. На момент нападения в мечетях находились около 500 человек. В результате нападения погибли 50 человек. По состоянию на 21 марта все жертвы теракта опознаны. Подозреваемому в нападении предъявлено обвинение в убийстве. Джасинда Ардерн назвала произошедшее беспрецедентным террористическим актом. Сразу после теракта премьер-министр заявила, что новозеландские законы об обороте оружия будут изменены, после этого петицию о запрете оборота оружия подписали около 70 тыс. жителей Новой Зеландии.-0-