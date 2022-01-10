Новое правительство Нидерландов приняло присягу и приступило к своим обязанностям

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое правительство Нидерландов приняло присягу перед королем Виллемом-Александером и официально приступило к исполнению своих обязанностей. Торжественная церемония, транслировавшаяся в прямом эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорацией (НТК), прошла сегодня в королевском дворце в Гааге, пишет ТАСС.

9 января новый вице-премьер и министр финансов Сигрид Каг сообщила в Twitter, что получила положительный тест на коронавирус, поэтому была вынуждена принять участие в мероприятии по видеосвязи. Остальные министры и статс-секретари присутствовали лично. Особое внимание в ходе церемонии было уделено соблюдению правил социального дистанцирования, в том числе на групповом фото, и другим мерам, принимаемым в стране для предотвращения распространения коронавируса.

Как обратил внимание политический репортер НТК Ксандерс ван дер Вулп, новый кабинет министров только приступил к исполнению своих обязанностей, однако уже побил несколько рекордов. Это был самый долгий процесс формирования коалиционного правительства, который занял в общей сложности 299 дней, если считать с момента выборов в марте 2021 года, и более года, если считать с того момента, как предыдущее правительство ушло в отставку на фоне скандала с пособиями. Это также самый большой и самый гендерно сбалансированный кабинет за всю историю с 29 министрами и статс-секретарями, 14 из которых - представительницы слабого пола.

По мнению ван дер Вулпа, премьер-министр Марк Рютте, возглавляющий уже четвертое правительство, представляется в несколько ином обличии. "Раньше он был молодым премьером, пытающимся наладить со всеми хорошие отношения и проявляющий чудеса изобретательности для получения поддержки большинства депутатов, - заметил журналист. - Сейчас же он превратился в умелого политика, способного преодолевать любые сложности". На данный момент Рютте является самым опытным главой правительства в ЕС вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (также пришедшим к власти в 2010 году). А в августе он может побить рекорд Рууда Любберса (1939-2018) в качестве дольше всего находящегося на своем посту премьер-министра Нидерландов.

Борьба с COVID-19 станет одной главных задач нового правительства на ближайшее время, однако есть и ряд других вопросов, требующих пристального внимания со стороны властей. Один из них - это необходимость восстановления общественного доверия, которое, согласно опросам общественного мнения, опустилось до рекордно низкого уровня из-за внутренних политических разногласий и непоследовательной политики в борьбе с коронавирусом. С этой целью власти запланировали серьезные вложения в устойчивую энергетику, жилищное строительство, уход за детьми и образование.-0-