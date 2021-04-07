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07 апреля 2021, 23:32

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Бразилии

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Бразилии выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, имеющую комбинацию мутаций, характерных для выявленных ранее более опасных по сравнению с оригинальным вирусом штаммов. Об этом сообщает газета Globo.

Обнаруженная в столице штата Минас-Жерайс, Белу-Оризонти, разновидность инфекции имеет сразу 18 мутаций. Отдельные из них свойственны для британского и южноафриканского штаммов, а также для двух других бразильских штаммов из Манауса и Рио-де-Жанейро. Все четыре этих штамма, как полагают ученые, являются более заразными, чем оригинальный вирус из китайского Уханя, и именно с ними связывают повторные пики заражений и ухудшение эпидемиологической ситуации в разных странах мира.

Отмечается, что такая комбинация мутаций коронавируса нового типа ранее не была описана ни в одной из научных работ. Выявившие новую разновидность вируса ученые университета штата Минас-Жерайс пока не могут однозначно ответить на вопрос, является ли она более опасной, однако именно с ней, полагают они, связана вспышка заболеваемости COVID-19 в регионе в последние недели. Как сообщил изданию координатор исследования Ренато Сантана, новый штамм обнаружен в 2 из 85 исследованных ими геномов.-0-

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