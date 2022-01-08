Новые антиковидные ограничения вступили в силу в Румынии

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые ограничительные меры в субботу вступили в силу в Румынии на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает агентство "МИР24".

Основная из них – обязательное ношение маски как в помещениях, так и на открытом воздухе. В то же время ношение текстильных масок запрещается, возможно только ношение медицинских масок и респираторов типа FFP2.

Кроме того, вводятся ограничения на работу кафе и ресторанов, проведение концертов, спектаклей и спортивных соревнований в зависимости от уровня заболеваемости в каждом конкретном населенном пункте.

Там, где уровень заболеваемости составляет до трех случаев на 1 тыс. населения, заполняемость кафе и ресторанов может составлять до 50% мест. В случае, если заболевших больше, заведения могут быть заполнены не более чем на 30%.

К настоящему времени вакцинацию в Румынии прошел 41% населения – 19 млн человек, что является одним из самых низких показателей среди стран Евросоюза.-0-