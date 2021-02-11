Новые штаммы коронавируса не приведут к новой пандемии - ВОЗ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 не приведут к новой пандемии. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает газета El Pais.

"Новые штаммы - жестокое напоминание о том, что вирус все еще поражает нас. Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку. Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными. Во-первых, потому что они (штаммы. - Прим. БЕЛТА) могут вызвать повторное заражение. Во-вторых, потому что они могут вызвать более быстрое распространение (инфекции. - Прим. БЕЛТА), что затруднит преодоление пандемии системам здравоохранения в некоторых странах. И наконец, потому что они могут повлиять на эффективность вакцин. В случае обычного гриппа, который мы наблюдали, могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины", - заявил Ханс Клюге в интервью El Pais.

Эксперт также отметил, что распространение COVID-19 в 2021 году неизбежно. Вместе с тем кризис вступил в более управляемую и предсказуемую фазу. "Раньше я говорил о второй и третьей волне, но на самом деле мы имеем дело с непрерывным течением. Потому что волна означает, что распространение вируса усиливается и, естественно, ослабевает. Но правда в том, что этого никогда не было, это (распространение инфекции. - Прим. БЕЛТА) никогда не снижалось. Ситуация только улучшалась в результате принятых мер. Как только меры ослабляются, инфекции усиливаются. Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым", - заявил Ханс Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ призвал население не отказываться от мер профилактики коронавируса, несмотря на расширение кампании по вакцинации. "Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят. В этой области я настроен оптимистично, но, несмотря на вакцины, мы должны быть очень осторожны и не повторять прошлые ошибки", - резюмировал Ханс Клюге.-0-