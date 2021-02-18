Новый штамм коронавируса обнаружили в Норвегии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса, получившую название B.1.525, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NRK.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано около 10 случаев заражения этим штаммом. "Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но такое может быть", - сказала директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.

Медики считают, что у нового штамма есть сходство с британской и южноафриканской мутациями. Сейчас в Норвегии зарегистрировано уже более 700 случаев заражения британским и южноафриканским штаммами.

Лине Вольд отметила, что новую мутацию будут держать под наблюдением. Постоянное выявление новых вариантов коронавируса естественно, так как вирусу в процессе его жизни свойственно мутировать, подчеркнула директор департамента.-0-