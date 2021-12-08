Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты германского парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт бундестага.

Отмечается, что Олаф Шольц получил 395 голосов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю - согласно конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу. Около 15.00 по местному времени состоится символическая церемония передачи дел от Ангелы Меркель к Олафу Шольцу.

С 1998 года Олаф Шольц неоднократно избирался в бундестаг, в 2005-2007 годах был управляющим делами фракции СДПГ, в 2009-2011 годах - заместителем председателя фракции. В марте 2018 года был назначен вице-канцлером и министром финансов. В этом качестве отвечал за деятельность федерального органа финансового надзора, в 2020-2021 годах участвовал в разработке пакета мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В сентябре 2021 года Шольц возглавил партийный список СДПГ на парламентских выборах. На них партия одержала победу, получив 25,7% голосов.-0-