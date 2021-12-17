Новым лидером ХДС Германии станет Фридрих Мерц

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Христианско-демократического союза (ХДС) Германии проголосовали за Фридриха Мерца на посту нового председателя партии. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак, сообщает ТАСС.

Бывший глава парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц получил более 62,1% голосов примерно 400 тыс. членов ХДС и тем самым победил уже в первом туре. Формально он будет утвержден на посту во время федерального съезда, который пройдет 21-22 января в режиме онлайн. Как ожидается, делегаты прислушаются к мнению рядовых членов партии.

Наряду с Мерцем свои кандидатуры на должность лидера ХДС выдвигали бывший руководитель ведомства федерального канцлера Хельге Браун и экс-председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген. Первый получил 12,1% голосов, второй - 25,8%.

Нынешний председатель партии Армин Лашет был избран в январе 2021 года и мог стать канцлером в случае победы консерваторов на парламентских выборах в ФРГ, которые прошли 26 сентября. Однако блок ХДС/ХСС уступил социал-демократам, набрав всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 25,7% голосов.-0-