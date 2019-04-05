Новым президентом Всемирного банка избран замминистра финансов США Дэвид Мэлпас

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас 5 апреля единогласно избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации для печати.

Новый президент 5 лет будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную - Международный банк реконструкции и развития. На следующей неделе он примет участие в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.

Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ. В банке отметили, что процесс выдвижения кандидатур на этот пост был "открытым и транспарентным", каждая страна - участница организации могла выступить с предложением. Избрание 63-летнего замминистра означает, что неписаная традиция, в соответствии с которой Всемирный банк с момента его основания в 1944 году всегда возглавляли американцы, продолжает оставаться в силе.

Банк, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, предоставляет долгосрочные кредиты государственным и частным предприятиям разных стран при наличии гарантий их правительств под низкие проценты, а также беспроцентные кредиты и гранты. Средства направляются на проекты в образовании, здравоохранении, государственном управлении, инфраструктуре, развитии финансового и частного секторов, сельском хозяйстве, охране окружающей среды и управлении природными ресурсами. Проекты могут софинансироваться правительствами, другими международными организациями, коммерческими банками, экспортно-кредитными агентствами и частными инвесторами.-0-