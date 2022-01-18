Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу Казахстана, сообщает Казинформ.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал первый президент Казахстана.

Отвечая на многочисленные обращения в свой адрес, и в связи с публикациями в СМИ Нурсултан Назарбаев сообщил, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор является пенсионером. В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - подчеркнул Назарбаев.-0-