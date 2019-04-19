Обитавшие на крыше Нотр-Дам-де-Пари пчелы выжили при пожаре

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 тыс. пчел, обитавших на крыше собора Парижской Богоматери, пережили опустошительный пожар и не покинули своих ульев. Об этом сообщает британское издание Metro .

Пчеловод Николас Геант, ухаживавший за пчелами, опасался, что все они погибли во время пожара. Однако благодаря фотографиям со спутника он убедился, что ульи уцелели.

По словам Николаса Геанта, пчелы, живущие в Нотр-Дам-де-Пари, отличаются преданностью и никогда бы не оставили свой улей и королеву.-0-