Обитавшие на крыше Нотр-Дам-де-Пари пчелы выжили при пожаре

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 тыс. пчел, обитавших на крыше собора Парижской Богоматери, пережили опустошительный пожар и не покинули своих ульев. Об этом сообщает британское издание
Пчеловод Николас Геант, ухаживавший за пчелами, опасался, что все они погибли во время пожара. Однако благодаря фотографиям со спутника он убедился, что ульи уцелели.
По словам Николаса Геанта, пчелы, живущие в Нотр-Дам-де-Пари, отличаются преданностью и никогда бы не оставили свой улей и королеву.-0-
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