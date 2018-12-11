Объявленные Макроном экономические меры потребуют 8-10 млрд евро расходов

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подсчетам госсекретаря Франции Оливье Дюссо, выполнение объявленных французским президентом Эммануэлем Макроном экономических мер обойдется госбюджету в сумму от 8 млрд до 10 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Оливье Дюссо, размер необходимой для настройки экономических механизмов суммы уточняется.
Эммануэль Макрон 10 декабря в официальном обращении к народу объявил о ряде решений по выходу из кризиса, который связан с выступлениями "желтых жилетов". Президент Франции объявил о повышении со следующего года минимальной месячной зарплаты, заявил об отмене налогов для некоторых категорий пенсионеров, а также пообещал в конце этого года добавочную не облагаемую налогами премию работающим французам.
Также президент Франции выступил с резким осуждением акций насилия, направленных против полиции во время массовых протестов.
Во Франции 10 декабря объявлено чрезвычайное экономическое положение.-0-
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