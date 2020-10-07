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07 октября 2020, 12:49

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии - 2020

Иллюстрация Niklas Elmehed
Иллюстрация Niklas Elmehed

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами Нобелевской премии по химии 2020 года стали французский химик Эммануэль Шарпантье и американский ученый, биохимик, исследователь геномики Дженнифер Дудна за разработку метода редактирования генома, сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

В пресс-релизе на сайте премии говорится, что Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна открыли один из самых главных инструментов генной технологии - генетические ножницы CRISPR / Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Когда лауреаты Нобелевской премии Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна исследовали иммунную систему бактерии Streptococcus, они открыли молекулярный инструмент, с помощью которого можно делать точные разрезы в генетическом материале, что позволяет легко изменять код жизни. Генетические ножницы CRISPR / Cas9 произвели революцию в молекулярных науках о жизни, открыли новые возможности для селекции растений, внесли вклад в инновационные методы лечения рака и могут воплотить мечту об излечении унаследованных болезней. В своей естественной форме генетические ножницы CRISPR / Cas9 распознают ДНК вирусов, однако Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна доказали, что их можно контролировать, чтобы разрезать любую молекулу ДНК в заранее определенном месте.

Обладателями Нобелевской премии по химии в 2019 году стали Джон Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Есино за развитие технологий литийионных батарей. Они произвели революцию в нашей жизни и сегодня используются повсеместно - от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей, говорится в пресс-релизе на сайте премии. Своей работой лауреаты премии по химии в этом году заложили основу беспроводного общества без ископаемого топлива. Литиевые батареи позволили разработать электромобили дальнего радиуса действия и аккумулировать энергию из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия.

В период с 1901 по 2019 год были вручены 111 Нобелевских премий по химии. За все время существования этой премией были награждены пять женщин. Единственный человек, английский биохимик Фредерик Сенгер, был удостоен Нобелевской премии по химии дважды, в 1958 и 1980 годах. 35 лет - возраст самого молодого лауреата, Фредерика Жолио-Кюри, который был удостоен Нобелевской премии в 1935 году. Самый возрастной лауреат Нобелевской премии по химии - Джон Гуденаф, в 2019 году его наградили премией в возрасте 97 лет.

Нобелевская неделя стартовала 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. 8 октября вручат Нобелевскую премию по литературе, 9 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 12 октября.-0-

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