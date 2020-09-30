ОБСЕ готова послать наблюдателей в Нагорный Карабах

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела вечером 29 сентября в Вене специальное заседание Постоянного совета для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

На встрече присутствовали представители 57 государств - членов ОБСЕ. Открывая встречу, председатель Постоянного совета Игли Хасани вновь выразил тревогу в связи с продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на линии соприкосновения. Он выразил обеспокоенность растущим числом жертв и повторил призыв ОБСЕ к немедленной деэскалации конфликта.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик проинформировал участников встречи о ситуации в зоне армянско-азербайджанского конфликта, указав, что получает информацию непосредственно с мест событий и от местных информаторов на самом высоком уровне. Каспршик указал, что ОБСЕ готова отправить своих представителей в зону конфликта и возобновить мониторинг, как только позволит ситуация.

Представители стран - сопредседателей Минской группы - Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта. Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном, указав, что оно может привести лишь к обострению ситуации в регионе.

29 сентября с призывом прекратить военные действия к обеим сторонам конфликта обратился и Совет Безопасности ООН. "Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - заявил постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся закрытых консультаций. "Страны Совета глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей", - добавил он.

Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются уже четвертый день. Минобороны Азербайджана сообщило утром 30 сентября о продолжении напряженных боев в зоне карабахского конфликта. По данным оборонного ведомства, "с целью возвращения утраченных позиций армянская сторона сосредоточила дополнительные силы на Магадизском направлении и в утренние часы 30 сентября предприняла попытку перейти в наступление". Азербайджанские войска проводят контрнаступательную операцию, сообщили в Минобороны Азербайджана. "В настоящее время военные операции продолжаются по всей линии фронта", - добавили в ведомстве Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия его страны направлены на установление длительной стабильности в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что страна находится в постоянном контакте с партнерами по ОДКБ. При этом Армения обеспечит свою безопасность с участием ОДКБ или без участия этой организации, подчеркнул Пашинян. Также он сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные вооруженные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха. Как сообщает BBC, Армения 29 сентября заявила, что в результате обострения конфликта погибли 80 армянских военных. Азербайджан свои военные потери не обнародует. При этом генпрокуратура Азербайджана 29 сентября объявила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 12 мирных жителей, ранены 35.-0-