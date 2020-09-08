Обвиняемый в теракте в ночном клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков

8 сентября, Стамбул /БЕЛТА - Агенство Анадолу/. Суд в Турции 7 сентября приговорил исполнителя террористического нападения в стамбульском ночном клубе Reina к пожизненному тюремному заключению.

Согласно вердикту, обвиняемый, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, получил 40-кратное пожизненное заключение сроком на 1368 лет.

Стрельба в стамбульском клубе произошла в ночь на 1 января 2017 года. Жертвами нападения стали 39 человек, большинство из них - иностранцы. Еще 80 получили ранения.

Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, Машарипов был задержан 16 января 2017 года. Сразу после задержания власти Стамбула сообщили, что мужчина сознался в совершении преступления. Однако во время слушаний по делу Машарипов отказался признавать вину.-0-