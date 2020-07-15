Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, двое получили ножевые ранения в результате нападения минувшей ночью в Сарпсборге на юго-востоке Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию.

Сообщается, что женщина, подвергшаяся нападению, умерла в больнице. Еще одна пострадавшая находится в критическом состоянии. Нападения были совершены в разных точках города.

Полицейское управление востока страны разместило информацию на своей странице в Twitter о задержании человека, который подозревается в совершении нападений. Правоохранители призывают жителей Сарпсборга оставаться дома, так как злоумышленник мог действовать не один.-0-