Одновременное заражение гриппом и COVID-19 увеличивает риск смерти в 6 раз

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может в 6 раз увеличить риск смерти. Об итогах проведенного британскими учеными исследования сообщает издание MedicalXpress.

При последовательном заражении гриппом, а затем коронавирусной инфекцией развиваются наиболее тяжелые формы течения COVID-19, что оказывает огромное влияние на количество летальных исходов.

В последнее время появилась информация о выявленных случаях коинфекций гриппа и SARS-CoV-2 среди населения. Исследование, проведенное британскими учеными, определило, что такая комбинация вирусов в шесть раз увеличивает риск летальных исходов.

Ученые из Ливерпульского университета исследовали влияние этих вирусов на грызунов в лаборатории. Мыши сперва были инфицированы вирусом гриппа, а затем практически сразу - SARS-CoV-2. Наблюдения показали наиболее тяжелое развитие симптоматики у мышей с коинфекцией: усилилась воспалительная реакция, больше погибших грызунов, чем в случае инфицирования одним из вирусов.

Эти результаты подтверждают важность проведения вакцинации против гриппа в условиях пандемии коронавируса.-0-