Офицеры Frontex зафиксировали как минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов литовскими пограничниками

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицеры пограничного агентства ЕС (Frontex) зафиксировали как минимум 14 случаев "группового вытеснения мигрантов" с территории Литвы. Об этом заявила наблюдатель Frontex по фундаментальным правам Катажина Венцель, сообщает литовский телеканал LRT.

"Насколько мне известно, есть по крайней мере 14 сообщений о серьезных инцидентах", - заявила Катажина Венцель. По ее словам, в отчетах Frontex говорится о "практике коллективных вытеснений" мигрантов с литовской территории.

"Офицеры Frontex не имеют прямого отношения к так называемому перенаправлению людей", - отметила она.

Правозащитные организации в ЕС придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.

Власти Литвы пока не предоставили конкретной информации в связи с отчетом Frontex. Так, глава литовской Службы охраны госграницы Рустамас Любаевас сообщил, что Литва совместно с Frontex проводит проверку нескольких отчетов агентства, касающихся группового вытеснения мигрантов.

"Я не могу подробно комментировать, потому что все инциденты, которые были зафиксированы Frontex, расследуются, - цитирует Рустама Любаеваса Delfi. - Мы предоставили всю информацию, чтобы эти инциденты можно было прояснить и закрыть как можно скорее… Мы предоставили информацию, что это делается в соответствии с правовыми актами Литвы".

По словам командующего пограничной службой, есть сообщения, которые вызывают подозрения в возможном нарушении, но факт нарушения пока не установлен.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что ей не довелось ознакомиться с предоставленной Frontex информацией, однако она считает, что должностные лица Литвы действуют в соответствии с предусмотренным в национальном праве порядком.-0-