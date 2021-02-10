Охлаждающий эффект Ла-Ниньи не смягчает глобальное потепление - ВМО

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году природный феномен Ла-Нинья будет по-прежнему влиять на температуру воздуха, количество осадков и интенсивность экстремальных погодных явлений во многих регионах мира, в том числе в Центральной Азии. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

С феноменом Ла-Нинья связано охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы - ветра, давления и осадков. Ла-Нинья связывают с холодной фазой, а Эль-Ниньо - с теплой.

Своего пика явление Ла-Нинья в 2020-2021 годах достигло в октябре - ноябре 2020 года. Но синоптики не исключают, что этот феномен сохранится вплоть до апреля 2021 года. Однако, несмотря на его охлаждающее воздействие, в феврале - апреле 2021 года температура на суше в большинстве регионов земного шара будет все же выше нормы, что отчасти связано с глобальным потеплением на планете.

"Эль-Ниньо и Ла-Нинья - основные движущие силы климатической системы Земли. Но все естественные климатические явления сейчас происходят в контексте антропогенного изменения климата, которое приводит к повышению глобальной температуры, усугубляет экстремальные погодные условия, влияет на сезонные осадки и осложняет работы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По последним данным, в феврале - апреле на суше почти везде будут преобладать температуры, превышающие норму. Самое значительное повышение температуры будет наблюдаться в западных, центральных и восточных районах Азии и в южной части Северной Америки. Не исключено потепление в южном, центральном и восточном регионах Южной Америки, а также в экваториальных и северных регионах Африки. Для северной части Южной Америки более вероятны температуры ниже нормы.

Прогноз по осадкам на февраль - апрель 2021 года соответствует типичному влиянию Ла-Ниньи на региональный климат. Ожидаются необычно влажные условия на большей части Юго-Восточной Азии, в Австралии и в северной части Южной Америки, а также на островах Меланезии. Осадки, превышающие норму, могут также выпадать на юге Африки и, скорее всего в виде снега, на большей части Северного полушария. Что касается Центральной Азии, то там за последние три месяца осадков выпало меньше обычного. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в последующие три месяца.

Эксперты ВМО напоминают: Эль-Ниньо и Ла-Нинья - основные, но не единственные факторы, влияющие на климат. Есть еще североатлантическое и арктическое колебания, индоокеанский диполь и другие модели корреляционной связи.-0-