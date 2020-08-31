Около 15 млн жителей Индонезии в этом году получат вакцину от коронавируса

31 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Примерно 15 млн жителей Индонезии к концу года смогут получить первые вакцины от коронавируса, которые разрабатываются совместно с учеными из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом рассказал журналистам министр государственных предприятий Эрик Тохир, который также возглавляет правительственную группу по восстановлению национальной экономики после пандемии, сообщает ТАСС.

"Если начатые в республике клинические испытания нового препарата пройдут успешно, то к концу года мы будем иметь примерно 30 млн доз вакцины", - отметил чиновник. Таким образом, по его словам, "прививки могут быть сделаны 15 млн индонезийцев". Как предполагается, вакцинация должна проходить в два этапа с перерывом в 14 суток.

Министр также отметил, что китайский государственный фармацевтический холдинг Sinovac Biotech до конца года планирует поставить в Индонезию примерно 20 млн доз новой вакцины, еще около 250 млн - в течение следующего. "Это даже превысит наши потребности примерно на 10%", - уточнил Тохир. Одновременно, как рассказал политик, согласно достигнутым договоренностям, арабская компания G42 направит Джакарте в декабре не менее 10 млн доз новой вакцины, а в первом квартале будущего года еще 50 млн.

Тохир и глава МИД Ретно Марсуди на прошлой неделе вместе побывали в Китае и ОАЭ для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом.

Министр также уточнил, что новая вакцина будет бесплатной для участников государственной программы страхования. По его словам, речь идет примерно о 221 млн (из 270 млн. - Прим. ТАСС) граждан Индонезии. Одновременно можно приобрести вакцину и за деньги, ее стоимость составит около $30, указал чиновник.

На сегодняшний день в республике было подтверждено свыше 172 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тыс. человек скончались. В последние несколько дней в стране фиксируются новые рекорды по суточному приросту инфицированных.-0-