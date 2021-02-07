Около 150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От 100 до 150 человек могли погибнуть в результате наводнения после схода ледника на севере Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

Ранее агентство информировало о подъеме уровня воды в реке Дхаулиганге после схода ледника. Была повреждена строящаяся на реке электростанция.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV, большая часть пропавших без вести - рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии. На место ЧП направлены две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Для недопущения дальнейшего ущерба расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды.-0-