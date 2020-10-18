Около 20% перенесших коронавирус теряют антитела через пару месяцев - эксперт

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян, сообщает ТАСС.

"Примерно 15-20% из числа переболевших (заболеванием, вызванным новым коронавирусом. - Прим. ТАСС) теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,6 млн человек, почти 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.-0-