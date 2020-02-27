Около 200 человек с круизного лайнера World Dream отправили на необитаемый остров

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 индонезийских граждан, членов экипажа круизного судна World Dream, отправлены на почти необитаемый остров Себару (часть Джакарты) для прохождения карантина из-за коронавируса COVID-19, сообщает издание Jakarta Post.

Членов экипажа перевозили на специальном корабле военно-морского госпиталя.

Как сообщает индонезийская газета Jakarta Globe, Себару - относительно необитаемый остров, там нет жителей, но созданы хорошие условия для отдыха и лечения. Ранее там располагался реабилитационный центр для наркозависимых.

По словам представителя Министерства здравоохранения Индонезии, всего на круизном лайнере было 270 граждан страны, членов экипажа лайнера, но только 188 согласились пройти карантин на острове. Остальные находятся на корабле.

Круизный лайнер World Dream в начале февраля был помещен на карантин в порту Гонконга, так как анализы троих граждан Китая, находившихся на борту с 19 по 24 января, дали положительный результат на коронавирус. 18 февраля на берег сошли 1,8 тыс. пассажиров.

Официально подтвержденных случаев коронавируса на данный момент в Индонезии нет.-0-