Около 40% жителей Стокгольма приобрели иммунитет к COVID-19

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% жителей Стокгольма уже обладают иммунитетом против заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС.

По словам генерального директора Управления народного здравоохранения Швеции Юхана Карлссона, количество столичных жителей с антителами, нейтрализующими коронавирус, может составлять 17,5-20%, примерно столько же и с Т-клеточным иммунитетом (тип иммунного ответа, в котором не участвуют антитела).

"Это достаточно высокий показатель иммунитета - около 40% - что исключительно важно для снижения темпов распространения инфекции", - отметил Юхан Карлссон.

Средний показатель иммунитета для остальной страны на сегодняшний день - менее половины стокгольмского.

Если расчеты Управления здравоохранения верны, то Стокгольм уже вплотную подошел к коллективному иммунитету от этого заболевания, который возникает, когда 40-45% населения получают устойчивость к заражению той или иной инфекцией. Эксперты отмечают, что несмотря на ослабление противоэпидемических мер со стороны населения, число заболевших не растет. Это может означать, что количество обладающих иммунитетом в Стокгольме уже настолько велико, что распространение инфекции пошло на убыль.

Швеция отказалась вводить карантин из-за распространения коронавируса. Власти рекомендовали перевести на дистанционное обучение старшие классы, курсы для взрослых и вузы, но детсады, школы для начальных и средних классов работали. Магазины и предприятия общепита оставались открытыми.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швеции, по последним данным, составляет 76 877, жертв - 5573 человека.-0-