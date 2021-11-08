Около 50 тыс. человек пострадали от сильных ливней и наводнений на юге Индии

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 тыс. жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Индии.

По их данным, наибольший ущерб стихия нанесла 12 районам Тамилнада, включая его столицу Ченнаи. Продолжающиеся с 6 ноября ливневые дожди вызвали наводнения и привели к сбросу воды в трех крупнейших внутренних водоемах штата. Власти эвакуировали из пострадавших районов сотни жителей. Для их приема создано 150 центров временного размещения.

Для борьбы с последствиями наводнений правительство Тамилнада привело в повышенную готовность 900 сотрудников спасательных служб. Из-за продолжающихся дождей в Ченнаи и трех соседних регионах на два дня закрыты школы и колледжи. В столице штата нарушено движение автотранспорта, в ряде районов отключена подача электроэнергии.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), за последние несколько суток в Тамилнаде зафиксировано выпадение 32,8 см осадков. Ливневые дожди будут продолжаться в регионе еще несколько суток.

Как ранее сообщил IMD на своем сайте, сентябрь и октябрь стали рекордными по количеству дождей в Индии за последние пять лет. За этот период в стране было зарегистрировано 125 чрезвычайно сильных дождей. В сентябре метеорологи зафиксировали 89 экстремально сильных дождей против 61 в том же месяце 2020 года. В октябре на Индию обрушилось 39 сильнейших ливней. В том же периоде прошлого года таких дождей насчитывалось не более десяти.

Метеодепартамент считает причинами аномально высокого количества дождей задержку с окончанием в Индии муссонного периода и возникновение большого числа зон низкого давления на территории страны.

Необычайно сильные муссонные ливни в последние два месяца бушевали в северном штате Уттаракханд и в штате Керала на юго-западе страны. Они привели к наводнениям, многочисленным оползням и обрушениям домов, в результате которых погибли десятки людей.-0-