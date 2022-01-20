Около 52 тыс. нелегальных мигрантов пытались пересечь Ла-Манш в 2021 году

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 52 тыс. нелегальных мигрантов пытались пересечь пролив Ла-Манш в 2021 году, чтобы попасть из Франции в Великобританию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

В Министерстве внутренних дел Франции такую цифру назвали рекордной. При этом уточняется, что из 52 тыс. нелегальных мигрантов 28 тыс. все же смогли добраться до британских берегов. Наибольший приток нелегалов в Соединенное Королевство был отмечен в ноябре, когда в Великобританию на надувных лодках переправились почти 7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. в течение шести дней.

По данным морской префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря, в 2020 году было зафиксировано свыше 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через пролив. По данным британской стороны, к берегам королевства тогда причалили 8417 человек.-0-