Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 57 направлявшихся в Европу мигрантов погибли у берегов Ливии - перевозившая их лодка опрокинулась. Сообщение о трагедии, опубликованное пресс-секретарем Международной организации по миграции (МОМ) Сафой Мсехли в ее Twitter, приводит ТАСС.

"В результате опрокидывания лодки у берегов Ливии, в районе города Хомс, сегодня погибли не менее 57 человек. По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших было не менее 20 женщин, а также два ребенка", - указала Сафа Мсехли.

Ливия, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские государства. Так, согласно данным Национального комитета по правам человека, в 2020 году у ливийского побережья был спасен и доставлен на территорию страны 11 891 нелегальный мигрант, более 300 погибли. При этом не исключается, что фактическое количество летальных исходов может быть значительно выше ввиду невозможности учесть всех лиц, незаконно направлявшихся в Европу.-0-