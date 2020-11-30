Около $960 млн потратят на противовирусные меры на Олимпиаде в Токио

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы на противовирусные меры на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио составят около $960 млн, сообщает агентство Kyodo.

Большую часть суммы на приобретение товаров против коронавируса планирует выделить правительство Японии. Деньги будут потрачены на закупку дополнительного медицинского оборудования и организацию системы тестирования.

Также сообщается, что организационный комитет Олимпиады принял решение выделить еще $1,9 млрд на дополнительные расходы, которые связаны с подготовкой и проведением Игр. Ранее бюджет составлял $12,3 млрд. Сумма увеличилась по причине отсрочки Олимпиады на целый год. В частности, это связано с необходимостью обслуживать и охранять олимпийские объекты.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа текущего года. Но пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы. Для безопасности соревнования перенесли: они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" решили сохранить.-0-